В московской квартире найдено тело неизвестной женщины

В квартире на северо-западе Москвы найдены человеческие останки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Об обнаружении трупа полиции сообщил сотрудник ГБУ «Жилищник». Он находился в туалете. Это женщина, вероятно, хозяйка жилища. По предварительной оценке, она скончалась примерно год назад, пишет агентство городских новостей «Москва».

Тело направлено на исследование. Следователи выясняют личность погибшей, причины и обстоятельства ее смерти.

В сентябре в подмосковном Подольске был обнаружен труп неизвестной женщины без признаков насильственной смерти. Она умерла примерно за 15 дней до этого. Полиция и Следственный комитет начали проверку для установления личности покойной и причин ее смерти.