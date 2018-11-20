Прямой эфир

В московской квартире найдено тело неизвестной женщины

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В квартире на северо-западе Москвы найдены человеческие останки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Об обнаружении трупа полиции сообщил сотрудник ГБУ «Жилищник». Он находился в туалете. Это женщина, вероятно, хозяйка жилища. По предварительной оценке, она скончалась примерно год назад, пишет агентство городских новостей «Москва».

Тело направлено на исследование. Следователи выясняют личность погибшей, причины и обстоятельства ее смерти.

В сентябре в подмосковном Подольске был обнаружен труп неизвестной женщины без признаков насильственной смерти. Она умерла примерно за 15 дней до этого. Полиция и Следственный комитет начали проверку для установления личности покойной и причин ее смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге воскресили «умершего» десять лет назад мужчину
Пенсионерку из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в убийстве родственников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017