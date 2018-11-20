На Украине подсчитали потери от запуска «Турецкого потока»

Запуск «Турецкого потока» сократит транзит газа через Украину на 12-13 млрд кубометров. Такие опасения выразил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в эфире «24 телеканала».

По его словам, на данный момент Киеву нужно сконцентрировать усилия на том, чтобы не допустить строительство второй нитки газопровода. Эксперт также подсчитал, что снижение транзита газа через Украину приведет к недополучению $500 тыс.

Униговский выступил с инициативой привлечь иностранных партнеров для того, чтобы успешно управлять газотранспортной системой (ГТС). Предпочтение он предложил отдать итальянским операторам, которые из года в год получают через Украину 23 млрд кубометров газа.

При этом он отметил малое количество шансов на сохранение прокачки ГТС на уровне 70–90 млрд кубометров. Если Украина решит вопрос о зарубежных партнерах, то объем возможно удастся сохранить на уровне 40–60 млрд, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». Во время мероприятия Путин заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию поспособствует экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергобезопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Строительство газопровода было запущено в качестве альтернативного варианта «Южного потока», который подразумевал поставки газа из России по дну Черного моря до Болгарии с последующим транзитом топлива в страны Южной Европы. В декабре 2014 года Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза.