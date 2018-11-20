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Корякский Новый год Туйгивин отпразднуют в Магадане

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На Колыме во второй раз встретят Новый год по-корякски. 22 декабря на Театральной площади Магадана состоится народный праздник Туйгивин.

В дни зимнего солнцестояния коряки и чукчи радуются прибавлению света, чествуют Солнце и благодарят духов матери-природы, а в оленеводческих бригадах проходят гонки на оленьих упряжках, бег с палкой, перетягивание аркана и другие состязания. Гости магаданского Туйгивина увидят восстановленные национальные обряды «Хололо», «Лаутэн», «Уляу», также в программе праздника национальные игры северных народов, пишет ИА MagadanMedia.

Народ коряки общей численностью около 8 тыс. человек в настоящее время компактно проживает в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе России. Некоторые исповедуют шаманизм и говорят на корякском языке.

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