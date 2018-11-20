Жителя Тюменской области осудят за убийство лебедей

В Тюменской области будут судить местного жителя, который застрелил двух лебедей-кликунов. Его обвиняют в незаконной охоте на птиц, занесенных в Красную книгу. Сумма ущерба составляет около 11,5 тыс. рублей.

Как сообщает megatyumen.ru, 35-летний помощник капитана теплохода 26 августа совершал обход на реке Иртыш для ремонта знаков судоходства. Находясь в водах Абалакского заказника, он убил лебедей с палубы судна из ружья.

Позже выяснилось, что мужчина охотился, не имея разрешения на хранение охотничьего ружья. Сам он объяснил, что брал ружье на борт в целях самообороны от диких зверей, которые могли подойти к берегу. Подозреваемый утверждал, что крупных птиц он планировал съесть.

Ранее жители села Верхотор в Башкирии спасли четырех лебедей со сломанными крыльями. Птицы едва не погибли на пруду, который уже начал замерзать.