Полиция задержала сбившего солиста «Поющих гитар» водителя

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя, сбившего солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Машину, сбившую певца, нашли во дворе. Ее владельцем оказался 27-летний мужчина, проживающий рядом, сообщает телеканал «78». На него составили административный протокол по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Материалы направлены в суд.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ регионального управления ГИБДД Татьяна Суслова сообщила «РИА Новости», что то, по какой именно статье квалифицируют действия водителя, будет зависеть от вреда, причиненного потерпевшему.

По данным агентства, и 75-летний Ступаченко, и его 63-летняя жена после ДТП попали в больницу. Певцу может понадобиться на восстановление здоровья около двух месяцев, его супруга в тяжелом состоянии.

ДТП произошло 18 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 14 по проспекту Просвещения. Водитель с места происшествия скрылся.

Валерий Ступаченко был солистом «Поющих гитар» с 1969 года. В 1975 году ушел из коллектива, участвовал в нескольких музыкальных постановках в театре, работал с джазовым оркестром, служил в православном храме. В 1997 году вернулся в «Поющие гитары».