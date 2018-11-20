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Путин внес в Думу кандидатуры Зайцева и Каульбарса на посты аудиторов СП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты России. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на главу нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что оба кандидата имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах. Отмечается, что Каульбарс ранее занимал пост директора департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны России, а Зайцев возглавляет департамент экономического анализа Счетной палаты.

19 ноября стало известно, что министр экономического развития России Максим Орешкин возглавил совет Центра стратегических разработок (ЦСР), сменив на этом посту главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Минэкономразвития в середине октября вошло в состав учредителей ЦСР, среди которых есть научные институты, в том числе Высшая школа экономики.

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