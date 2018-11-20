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Гонки на собачьих упряжках проведут на Сахалине

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Департамент по делам молодежи, спорту и туризму Южно-Сахалинска ищет подрядчика для организации и проведения соревнований по ездовому спорту. Начальная цена контракта составляет 78,8 тыс. рублей. 

Подрядчик должен подготовить трассу протяженностью не менее 3 км, обеспечить мероприятие звуковым оборудованием, раздевалками и санузлами, передает ИА SakhalinMedia. На чемпионат пригласят судейскую коллегию, ветеринаров и врачей. Соревнования планируется провести до конца декабря.

Минтранс Дании признал собачьи упряжки официальным видом транспорта. Ездить на них по автодорогам будет разрешено с 1 января 2019 года. Нововведение касается не только саней, запряженных ездовыми собаками, но и специальных тележек на колесах.

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