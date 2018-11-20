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В Крыму прокомментировали планы ЕС принять меры из-за ситуации в Азовском море

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая сообщила о планах ЕС по рассмотрению и принятию конкретных мер в связи с ситуацией в Азовском море. 

По словам парламентария, Евросоюз никак не связан с Азовским морем, однако подобные заявления слышны уже не в первый раз. «В очередной раз ложная, абсолютно несooтветствующая действительности информация украинской стороны используется таким образом», — сказал Ганжара в интервью телеканалу RT.

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Он отметил, что в качестве реальных мер ЕС было бы куда более эфффективным воздействие на украинское государство, «которое осуществляло ряд провокаций в Азовском море». При этом Ганжара считает, что каких-то конкретных мер со стороны сообщества вряд ли стоит ждать.

«Мы понимаем, что все действия Российской Федерации укладываются в Международное морское право, в отличие от провокаций и откровенного пиратства Украины», — заключил депутат.

Заместитель главы общественной палаты Крыма Александр Форманчук, в свою очередь, считает, что позиция Европейского союза по ситуации в Азовском море однобокая и лукавая, так как о нарушениях со стороны Украины они почему-то не вспоминают. «Евросоюз должен понимать, что есть грань, за которую бессмысленно переходить в плане давления на Россию», — сказал Форманчук «РИА Новости».

Он также подтвердил, что все проверки судов, идущих в Азовское море через Керченский пролив, осуществляются в рамках закона и международных регламентных норм.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе.  29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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