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Задержаны организаторы подпольных казино в Хабаровске и Благовещенске

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В Хабаровском крае и Амурской области задержаны организатор и 11 участников преступного сообщества, подозреваемые в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в Хабаровске и Благовещенске работало по одному подпольному казино.

При обысках заведений изъято 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерская документация. Дома у злоумышленников нашли несколько десятков миллионов рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны с доказательствами преступной деятельности. Наложен арест на деньги подозреваемых в общей сумме 4,2 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю. 

Четверо задержанных помещены под домашний арест, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Трое содержатся в изоляторе временного содержания. В отношении одного подозреваемого мера пресечения не избрана.

Напомним, суд в Саратове рассмотрит дело троих организаторов незаконной игорной деятельности. По версии следствия, с июня 2015 года по май 2017 года преступная группа проводила азартные игры в восьми заведениях на территории Саратова и Балакова. В ходе осмотра изъято более 45 игровых комплектов.

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