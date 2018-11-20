Эксперт оценил планы ЕС принять меры из-за ситуации в Азовском море

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая сообщила о планах ЕС рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на суда, идущие под европейскими флагами.

«Я думаю, что никаких конкретных целевых мер Могерини сейчас в виду не имеет, а как прожженный европейский политик делает заявления декларативного характера. Тo есть грозит пальцем России, имея при этом бравый вид», — сказал Манойло журналистам RT.

Эксперт отметил, что одного человека недостаточно для того, чтобы принимать какие-либо меры.

«Тем более Евросоюз не имеет никакого права вести деятельность в Азовском море», — добавил он.

Манойло особенно подчеркнул, что подобными заявлениями Евросоюз не оказывает поддержки Украине. По его словам, это лишь попытка «поиграть на противоречиях с Россией».

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом.

В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.