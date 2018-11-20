ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, так как задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на европейские суда. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это прекратится», — сказала Могерини.

Она отметила, что как только меры будут согласованы, о них будет сообщено.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом.

В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении «жесткой политики задержания и осмотра судов». Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.