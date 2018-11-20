Прямой эфир

Следственный комитет назвал самый опасный возраст в жизни подростков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России раскрыл статистику преступлений, совершенных в отношении подростков. Как оказалось, чаще всего пострадавшими являются молодые люди 15-17 лет.

Виден просвет: россияне за уроки сексуального просвещения подростков
За последние 100 лет сексуальное образование несколько раз вводили и запрещали в школах

Как отмечается на сайте СК, за 9 месяцев 2018 года в стране было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

«В итоге 11 675 лиц признаны потерпевшими, из них в возрасте до года — 374 ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 20 ноября. 

Также пострадали 789 детей в возрасте от года до 5 лет, 1647 детей в возрасте 6-10 лет и 3640 подростков 11-14 лет. При этом больше всего среди пострадавших оказалось подростков 15, 16 и 17 лет — 5225 человека.

«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибли от преступных посягательств», — добавляется в сообщении.

24 августа в Петербурге группа подростков, состоящая из 15–20 человек, в течение нескольких часов избивала людей, попадавшихся им на пути. При этом, по информации очевидцев, речь идет о десятках потерпевших. Как минимум двое из них госпитализированы. Часть малолетних преступников относится к субкультуре АУЕ (Арестантский уклад един. — Ред.), пропагандирующей среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге подруги подростка
В Петербурге задержан подозреваемый в поджоге школьницы подросток

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017