Следственный комитет назвал самый опасный возраст в жизни подростков

Следственный комитет России раскрыл статистику преступлений, совершенных в отношении подростков. Как оказалось, чаще всего пострадавшими являются молодые люди 15-17 лет.

Как отмечается на сайте СК, за 9 месяцев 2018 года в стране было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

«В итоге 11 675 лиц признаны потерпевшими, из них в возрасте до года — 374 ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 20 ноября.

Также пострадали 789 детей в возрасте от года до 5 лет, 1647 детей в возрасте 6-10 лет и 3640 подростков 11-14 лет. При этом больше всего среди пострадавших оказалось подростков 15, 16 и 17 лет — 5225 человека.

«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибли от преступных посягательств», — добавляется в сообщении.

24 августа в Петербурге группа подростков, состоящая из 15–20 человек, в течение нескольких часов избивала людей, попадавшихся им на пути. При этом, по информации очевидцев, речь идет о десятках потерпевших. Как минимум двое из них госпитализированы. Часть малолетних преступников относится к субкультуре АУЕ (Арестантский уклад един. — Ред.), пропагандирующей среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.