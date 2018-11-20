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Гюлен не собирается покидать США

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Фото: Global Look Press/Matt Smith
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Турецкий оппозиционер и исламский проповедник Фетхуллах Гюлен не думает о переезде после недавнего инцидента у комплекса, в котором он проживает в США. Об этом заявил его соратник и исполнительный директор Alliance for Shared Values («Альянс общих ценностей») Альп Асландоган.

«Безопасность в комплексе периодически проверяют. В настоящее время изменений нет. Гюлен прожил в Пенсильвании почти два десятилетия и в настоящее время не планирует менять место жительства», — сообщил «РИА Новости» Асландоган.

3 октября неизвестный совершил попытку пробраться на территорию комплекса в городе Сейлорсберг, в котором проживает оппозиционер. После предупредительного выстрела со стороны охранника, мужчина вынужден был покинуть место происшествия.

15 ноября стало известно, что власти США рассматривают варианты высылки Гюлена, чего долгое время добивается Анкара. В Турции он обвиняется в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Также турецкие власти требуют у 83 стран выдачи 452 причастных к деятельности Фетхуллаха Гюлена лиц.

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