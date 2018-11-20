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Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рекомендовала гражданам употреблять меньше колбасных изделий. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

Также Скворцова отметила, что поддерживает инициативу экспертного совета при правительстве России ввести акциз на колбасу и сосиски, а полученные сборы направить на поддержку производства более полезных продуктов, пишет «Федеральное агентство новостей».

19 ноября «Известия» сообщили, что Минздрав поддержал идею введения акциза на колбасы, сосиски, бекон. По данным издания, акциз мог бы составлять более 160 рублей за 1 кг, что подняло бы цены на продукцию почти на 30%.

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