В Москве арестовали попытавшегося сжечь консьержку мужчину

Зюзинский суд Москвы арестовал мужчину, который попытался сжечь консьержку, не пустившую его к девушке.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря суда Асият Ахмедовой.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 17 ноября в подъезде дома на улице Маршала Савицкого. Пьяный мужчина поссорился с консьержкой, которая не пустила его к девушке. Он заблокировал дверь консьержки креслом и устроил поджог.

«Несмотря на высокую температуру и сильный дым, женщина смогла выбить дверь и покинуть помещение», — уточнили в Следственном комитете, добавив, что она получила ожоги.

Позже подозреваемый рассказал, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить свои действия.

19 ноября в Германии в городе Бохум (Северный Рейн-Вестфалия) вооруженный мужчина взял в заложники сотрудницу заправочной станции. Правоохранителям удалось наладить контакт с преступником и задержать его.