Прямой эфир

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

0
Фото: wikipedia.org/Gage Skidmore
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом вернул журналисту телеканала CNN Джиму Акосте пропуск в резиденцию президента США Дональда Трампа, но разработал новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций главы государства.

Как пишет РБК со ссылкой на CNN, телеканал принял решение отказаться от иска к сотрудникам администрации президента в связи с возвращением аккредитации. Акоста при этом получил письмо от пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и директора по коммуникациям Билла Шайна, в котором говорится, что он нарушил «базовые нормы».

Кроме того, в письме были описаны новые нормы, которые будут действовать на пресс-конференциях президента. Так, отныне каждый журналист сможет задать только один вопрос, все последующие могут быть заданы только с разрешения представителей Белого дома или самого Трампа.

Федеральный судья Тимоти Келли 16 ноября постановил, что администрация Белого дома должна восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты.

8 ноября стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга американского президента, посвященного итогам промежуточных выборов. На пресс-конференции глава государства оскорбил журналиста, назвав его ужасным человеком.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в Twitter, что причиной отзыва аккредитации стали домогательства Акосты к стажерке, имя которой не назвали. Журналист в своем микроблоге назвал заявление ложью.

Уже 13 ноября американский телеканал CNN подал иск против президента США Дональда Трампа из-за лишения аккредитации своего журналиста, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова прокомментировала судебный иск телеканала CNN к Трампу
В Белом доме пообещали «энергично» защищаться в суде по иску CNN

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017