Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Белый дом вернул журналисту телеканала CNN Джиму Акосте пропуск в резиденцию президента США Дональда Трампа, но разработал новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций главы государства.

Как пишет РБК со ссылкой на CNN, телеканал принял решение отказаться от иска к сотрудникам администрации президента в связи с возвращением аккредитации. Акоста при этом получил письмо от пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и директора по коммуникациям Билла Шайна, в котором говорится, что он нарушил «базовые нормы».

Кроме того, в письме были описаны новые нормы, которые будут действовать на пресс-конференциях президента. Так, отныне каждый журналист сможет задать только один вопрос, все последующие могут быть заданы только с разрешения представителей Белого дома или самого Трампа.

Федеральный судья Тимоти Келли 16 ноября постановил, что администрация Белого дома должна восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты.

8 ноября стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга американского президента, посвященного итогам промежуточных выборов. На пресс-конференции глава государства оскорбил журналиста, назвав его ужасным человеком.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в Twitter, что причиной отзыва аккредитации стали домогательства Акосты к стажерке, имя которой не назвали. Журналист в своем микроблоге назвал заявление ложью.

Уже 13 ноября американский телеканал CNN подал иск против президента США Дональда Трампа из-за лишения аккредитации своего журналиста, пишет «Газета.ру».