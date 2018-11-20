Страны Евросоюза создадут общую разведшколу

Министры обороны стран Евросоюза договорились о запуске 17 совместных проектов в сфере безопасности. Они направлены на создание новых видов вооружений и подготовку кадров, в том числе в области разведки, командования и контроля, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Как уточняет ТАСС, в числе планов стран ЕС — создание новых систем управления артиллерией и защиты от дронов, модернизация ударных вертолетов, а также создание беспилотных подводных аппаратов.

Известно, что один из проектов направлен на создание Совместной разведывательной школы ЕС (Joint EU Intelligence School, JEIS), в которой будет происходить «обучение и тренировка военного и гражданского персонала государств ЕС и НАТО по разведывательным дисциплинам». Ведущими странами проекта назначены Кипр и Греция.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Европы создать собственные единые вооруженные силы. Эту идею поддержала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В минобороны Австрии отказались принимать участие в создании единой армии.