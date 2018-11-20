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Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД

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Президент России Владимир Путин обсудил возможный выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе совещания c руководством Министерства обороны в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что данный шаг Соединенных Штатов не останется без ответа. Также он заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, и выразил надежду на то, что в Белом доме отнесутся к этому с полной серьезностью, пишет ТАСС.

Глава государства также напомнил, что Россия изначально открыто и честно заявила о необходимости принять соответствующие меры, когда США в одностороннем порядке вышли из договора. На данный момент у России есть гиперзвуковое оружие, которое способно «преодолевать любую систему противоракетной обороны».

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно США размещают по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

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