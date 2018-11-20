В ЕС пригрозили России «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

Евросоюз примет «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

По словам представителя Евросоюза, ситуация в регионе «наносит вред не только украинской экономике, но и судам под флагами европейских стран».

«Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать с полной решимостью со странами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели», —приводит слова Могерини ТАСС.

Она добавила, что Евросоюз ожидает от России конкретных шагов для урегулирования ситуации.

Обстановка в регионе обострилась в марте 2018 года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.