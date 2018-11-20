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Пользователи заявили о сбое в работе Facebook Messenger

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Фото: Global Look Press/Armin Durgut
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Пользователи Facebook Messenger из ряда стран столкнулись с проблемами в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 14:57 по времени Восточного побережья США (22:57 мск)», — говорится в сообщении.

О сбое сообщили пользователи из Польши, Великобритании и Франции. Сообщения о неполадках также поступали из Португалии, Италии, Венгрии, Бельгии и Дании.

Ранее администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя. В связи с этим руководство соцсети предупредило о возможности взлома аккаунтов злоумышленниками.

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