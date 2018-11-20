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Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась на Лубянке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первую в столице двойную выделенную полосу открыли у Политехнического музея на Лубянке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Как отмечают эксперты, данный участок у станции метро «Лубянка» отличается особой интенсивностью. Нововведение позволит повысить пропускную способность дороги для автобусов в два раза и на 25% — для автомобилей.

«Впервые в Москве для автобусов организован двухполосный транспортный коридор, отделенный от автомобильного потока специальным рефьюжем — безопасным островком», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По словам представителей департамента, благодаря двум полосам автобусы 18 разных маршрутов без затруднений смогут двигаться в сторону Маросейки и Китай-города. 

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) назвали десять самых загруженных улиц Москвы. Для составления рейтинга использовались данные с датчиков автоматических приборов — детекторов транспорта.

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