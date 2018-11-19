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Биткоин опустился ниже $5 тыс. впервые с октября 2017 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стоимость биткоина (Bitcoin) опустилась ниже психологической отметки в $5 тыс. впервые с октября 2017 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подешевел на 11,26%, до $4,987 тыс.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,49% — до $5,033 тыс., передает «Газета.ру».

Ранее «Известия» сообщали, что в России получила распространение практика обмена биткоинов и других криптовалют на реальные деньги.

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