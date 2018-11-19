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Опубликована карта самых опасных стран для туристов

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Специалисты туристической компании International SOS создали карту с самыми опасными местами на планете. Рейтинг стран, в которых туристам стоит быть особенно бдительными, возглавили Сирия, Афганистан и Ирак.

Как отмечают эксперты, наиболее опасными являются Центральноафриканская республика, Венесуэла, Буркина-Фасо, Ливия, Нигер и Гаити. В числе неблагоприятных для туристов также оказались Йемен, Сомали и КНДР. Все эти страны обозначены на карте ярко-красным цветом.

Уточняется, что перечисленные государства отличаются низким уровнем личной безопасности и высокими рисками для здоровья при передвижении по дорогам.

Самыми безопасными, в свою очередь, признаны страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.

Наиболее популярными среди российских туристов являются курорты Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, более 5 млн россиян посетили Турцию за первые девять месяцев 2018 года.

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