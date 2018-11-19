Порядка 450 млн рублей направят Петрозаводску на дорожные работы

Петрозаводск вошел в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В 2019 году в рамках проекта карельской столице будет направлено 450 млн рублей на дорожные работы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2018 году был расширен перечень потенциальных участников проекта «Безопасные и качественные дороги». Теперь в нем могут принимать участие города с населением менее 500 тыс. человек, что и позволило Петрозаводску подать заявку и принять участие. Об этом пишет ИА «Карелinform».

По предварительной информации, в 2019 году город получит 400 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт дорожного полотна. Еще 50 млн рублей будет выделено на нанесение разметки, светофоры и другие виды работ, производимых для обеспечения безопасности дорожного движения.

Перечень дорог, которые отремонтируют в следующем году, будет сформирован исходя из предписаний, пожеланий жителей и представлений надзорных органов.