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В России почти вдвое увеличили пособие по безработице

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Российское правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год. Данные о подписанном 15 ноября постановлении появились на портале правовой информации 19 ноября.

Отмечается, что его увеличили почти вдвое. Таким образом, минимальная величина достигла 1,5 тыс. рублей, а максимальная — 8 тыс. рублей. Отдельное внимание уделяется гражданам предпенсионного возраста, для которых минимальный размер пособия также составит 1,5 тыс. рублей, а максимальный увеличен до 11 280 тыс. рублей — 100 % от уровня прожиточного минимума трудящегося населения.

29 октября сообщалось, что уровень безработицы в России впервые за много лет достиг минимального значения и составил 4,6% на август 2018 года. На первом месте с показателем 1,2% оказалась Москва, также низкие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге, Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Югре.

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