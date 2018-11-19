Россия выступила против планов ОЗХО увеличить взносы для нового механизма

Секретариат ОЗХО предложил увеличить взносы от стран-участниц на создание механизма по новым полномочиям международной организации. Как уточнил 19 ноября глава российской делегации и замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов, Москва выступает против этой инициативы.

«Эти взносы, как уже определено секретариатом же, должны идти на создание механизма по новым полномочиям (ОЗХО) и, в принципе, Россию это не устраивает... Дополнительные бюджетные вливания — мы не можем выступать за это решение», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 19 ноября участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили против решения о наделении ОЗХО атрибутивными полномочиями, отметив, что оно может создать опасный прецедент наделения международных структур прерогативами Совбеза ООН.

26 июня страны ЕС и 13 государств-партнеров поддержали инициативу Великобритании о наделении ОЗХО правом определять виновных или вероятных виновных в инцидентах с применением химоружия.