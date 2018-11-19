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НАСА провело независимое расследование аварии «Союза-ФГ»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что NASA провело независимое расследование аварии ракеты «Союз-ФГ», в результате которой пилотируемый корабль «Союз МС-10» с экипажем не вышел на орбиту.

По его словам, руководитель пилотируемых программ NASA Уильям Герстенмайер подтвердил выводы российской аварийной комиссии. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс».

Авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября на 165-й секунде полета и стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Джезказгана в Казахстане, они не пострадали.

Расследование «Роскосмоса» показало, что авария произошла из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика системы увода боковых блоков.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин анонсировал отказ от ракет «Союз-ФГ» с 2020 года.

16 ноября «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовал к МКС с Байконура, а 18 ноября «Прогресс» с 2,5 т различных грузов успешно пристыковался с станции.

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