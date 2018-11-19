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В Орле открылась выставка к юбилею Бориса Гребенщикова

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В отделе искусств Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка, посвященная 65-летию композитора, поэта, исполнителя, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

Одной из самых популярных песен в его репертуаре стала песня «Город», которая впервые прозвучала в фильме Сергея Соловьева «Асса», напоминает InfoOrel.ru. Он продолжает выступать, снимать клипы и выпускать альбомы. Одно из последних выступлений группы «Аквариум» состоялось на фестивале «Рок над Волгой» в Самарской области.

В орловской экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова. Выставка работает до 29 ноября. 

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