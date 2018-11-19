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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Синоптики ожидают в Москве сильный ветер со скоростью до 15 м/с в среду и в четверг, 21 и 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15 м/с», — отмечается в сообщении. При этом в пятницу, 23 ноября, погода существенно не изменится.

19 ноября синоптики предупредили жителей столицы, что на неделе в московском регионе установится морозная погода с осадками в виде снега. Снежный покров будет нарастать и достигнет порядка 4 см. Водителям рекомендовано сменить резину на зимнюю.

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