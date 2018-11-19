Адвокат обвиненного в педофилии фитнес-тренера заподозрил суд в нарушениях

Защита уральского фитнес-тренера Алексея Сушко, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за онанизм при ребенке, подала апелляцию на решение суда. Об этом 19 ноября сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Адвокат Сушко Максим Шестопалов заявил, что в тексте приговора отражены показания не всех свидетелей, которые могли бы сгладить вердикт. Он также отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, суд при приговоре должен опровергнуть все доводы защиты и объяснить, почему то или иное доказательство не является достаточным для признания человека невиновным.

Судебное заседание по делу Алексея Сушко состоялось 8 ноября. Как писал «Екатеринбург Онлайн», мужчину обвинили в педофилии после того, как сидевшая рядом с ним на диване девочка рассказала отчиму, что Сушко мастурбировал и притрагивался к ней. Согласно мнению следователей, чтобы скрыть движения руки, тренер прикрывался журналом. Прокурор квалифицировал произошедшее по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» и запросил для обвиняемого 12,5 года лишения свободы. По решению суда Сушко получил восемь лет в колонии строгого режима.

15 ноября сообщалось, что в Красноярском крае десятилетняя девочка отбилась от напавшего на нее педофила. 43-летний мужчина напал на ребенка во дворе школы, когда юная спортсменка шла на тренировку по карате. Нападавший повалил ее на снег и попытался раздеть, но девочка активно сопротивлялась и смогла вырваться и убежать