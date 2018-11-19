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Экс-советник президента Украины обвинил Кличко в уничтожении Киева

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Фото: commons.wikimedia.org/Jf
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Бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко попросту уничтожил украинскую столицу. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

По его словам, все мэры Киева после Александра Омельченко, который возглавлял город с 1999 по 2006 год, были «вредоносным бурьяном», а самым буйным оказался Кличко.

«Это совершенное недоразумение. Из него вышел бы хороший охранник на складе, и то на том, где не надо сложное оборудование использовать. Они бы с братом по вахте сменялись бы. Он, конечно, уничтожил Киев. То, что сделал Кличко, понастроив в историческом месте этих домов по 25 и больше этажей, совершенно непригодных для жилья. Это преступление. Он уничтожил «Киевметрострой», не построено ни одной станции метро за пять лет, не создана система самоуправления, полностью нарушен генеральный план по развитию города», — отметил политолог в беседе с НСН, комментируя результаты опроса жителей Киева о том, является ли Кличко успешным или провальным мэром. За второй вариант проголосовали 95% опрошенных.

Соскин также отметил, что на выборах мэра украинской столицы Кличко поддержали бедные люди, которые были готовы продать свои голоса.

Виталий Кличко стал мэром Киева в 2014 году. Следующие выборы главы города пройдут в 2020 году. Действующий градоначальник уже заявил о планах участвовать в них. Как подчеркнул Кличко, он получает удовольствие, когда «множество людей подходит и благодарит».

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