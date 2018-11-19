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Дом для сирот построили в Брянской области

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В Клетне Брянской области возвели дом для детей-сирот. Ключи от новых квартир будут выдавать уже в декабре.

По информации ГТРК «Брянск», на постройку двухэтажного здания понадобилось всего несколько месяцев, сейчас рабочие завершают отделку. К дому для 16 сирот уже подведены все коммуникации, на очереди — разводка инженерных сетей по квартирам, пишет NASHBRYANSK.RU.

В октябре департамент капитального строительства Севастополя обязали обеспечить благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В суд было подано два исковых заявления, оба удовлетворены.

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