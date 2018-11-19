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Создан Совет при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Указом президента России Владимира Путина создан Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Указ, подписанный главой государства 19 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Задачами Совета, как следует из документа, станет в том числе содействие органам власти разного уровня в реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Члены Совета займутся подготовкой предложений по совершенствованию мер в сфере защиты семьи и детей.

В состав Совета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, советник президента России Александра Левицкая, детский омбудсмен Анна Кузнецова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, артист балета и педагог Николай Цискаридзе, спортсменка Елена Исинбаева и другие общественные деятели. Председателем назначена глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее в понедельник правительство России утвердило размер минимального и максимального пособия по безработице на 2019 год.

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