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Минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали сильные морозы

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Минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали сильные морозы
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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В некоторых районах Московской области в ночь на 19 ноября зафиксировали почти 14-градусные морозы. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Так, температура воздуха в Подмосковье ночью колебалась от –2,5 градуса в Талдоме до –8,8 градуса в Новом Иерусалиме, но самыми холодными в ночь на понедельник были южные и восточные районы области. Так, в Коломне, Луховицах и Ситне-Щелканово столбики термометров опустились до –10,5 градуса, в Зарайске и Черустях — до –12 градусов, а в Серебряных Прудах зафиксировали мороз в –13,6 градуса, пишет НСН.

Ранее 19 ноября сообщалось, что в Москве и области в течение недели ожидаются туманы и гололедицы. Существенных изменений в погоде до конца рабочей недели не ожидается.

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