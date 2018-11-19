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КПРФ во второй раз попытается национализировать производство спирта

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Депутаты Госдумы от КПРФ во второй раз внесли законопроект о национализации производства и продажи этилового спирта и водки — аналогичная инициатива в мае 2018 года не нашла одобрения других парламентариев. Документ размещен 19 ноября в электронной базе данных Госдумы.

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Меры, по словам авторов инициативы, нацелены на борьбу с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции. «Предусматривается введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняет «Парламентская газета», инициатива накладывает запрет на производство и оборот этилового спирта, а также алкогольной продукции с его использованием, если доля государственного участия в уставном капитале компании составляет менее 100%.

Авторы рассчитывают монополизировать производство спиртных напитков к 1 января 2020 года. Помимо этого, инициаторы законопроекта предлагают создать на базе ОАО «Росспиртпром» общероссийское объединение организаций, осуществляющих продажу и оборот этилового спирта и водки.

19 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила наделить общественные наблюдательные комиссии (ОНК) полномочиями для борьбы с контрафактом в российских тюрьмах.

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