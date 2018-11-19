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Детскую площадку в Тюмени снова раскопали после благоустройства

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В Тюмени через месяц после благоустройства перекопали детскую площадку по адресу: улица 30 лет Победы, 115. Местные жители возмущены происходящим.

Как сообщили megatyumen.ru в пресс-службе мэрии, ранее все сетевые организации получили планы по благоустройству дворов с указанием границ земельных участков. Однако в СУЭНКО письменно отказали в ремонте сетей. Поэтому во дворе на улице 30 лет Победы работали только тепловики.

Новые раскопки проводились из-за поврежденного кабеля за счет средств предприятия. Весной энергетики обязаны восстановить всё в прежнем виде.

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