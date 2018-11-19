В России обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее

В Ингушетии и Северной Осетии ученые обнаружили самое маленькое млекопитающее в мире. Им оказалась карликовая многозубка, об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

По словам заместителя председателя Южного научного центра РАН по научной работе Валерия Стахеева, животное могло попасть туда из Закавказья.

Сведения о животном будут внесены в портал «Млекопитающие России». В этом году над ним началась работа, которая будет проводиться до 2024 года.

Карликовая многозубка относится к семейству землероек. Ее длина составляет до 4,5 см, а вес не превышает 1,7 г.

17 октября сообщалось, что ученые предрекли исчезновение крупных млекопитающих к концу XXI века. Исследователи пришли к выводу, что место крупных животных займут мелкие грызуны.