Прямой эфир

В России обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее

0
Фото: Global Look Press/Kuehn, M.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ингушетии и Северной Осетии ученые обнаружили самое маленькое млекопитающее в мире. Им оказалась карликовая многозубка, об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

По словам заместителя председателя Южного научного центра РАН по научной работе Валерия Стахеева, животное могло попасть туда из Закавказья.

Сведения о животном будут внесены в портал «Млекопитающие России». В этом году над ним началась работа, которая будет проводиться до 2024 года.

Карликовая многозубка относится к семейству землероек. Ее длина составляет до 4,5 см, а вес не превышает 1,7 г.

17 октября сообщалось, что ученые предрекли исчезновение крупных млекопитающих к концу XXI века. Исследователи пришли к выводу, что место крупных животных займут мелкие грызуны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили самый большой организм на Земле
Очень редкое животное появилось на свет в зоопарке Денвера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017