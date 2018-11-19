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Дом престарелых в Калининграде закрыли после вспышки чесотки

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Суд в Калининграде принял решение приостановить работу дома престарелых и инвалидов «Забота» из-за вспышки чесотки. В отношении руководства учреждения возбудили дело об административном правонарушении.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, эпидемиологическое расследование показало, что чесотка в доме престарелых началась из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность учреждения приостановлена на 90 суток.

Ранее во время проверки пансионата для инвалидов в Якутии было обнаружено, что его постояльцы жили без мебели. Не было там и диетического питания, которые должно предоставляться по медицинским показаниям.

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