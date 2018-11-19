Проект «Вековые параллели» к 100-летию Башкортостана стартовал в Уфе

В Уфе стартовал проект «Вековые параллели», приуроченный к 100-летиям Республики Башкортостан и поэта Мустая Карима. За одну неделю в столице республики пройдет цикл культурно-просветительских выставочных мероприятий.

Сегодня, 19 ноября, проект стартовал с круглого стола на тему «Роль Мустая Карима в развитии башкирской и отечественной литературы» в мемориальном доме-музее Мажита Гафури. Об этом пишет ИА «Башинформ».

В среду в Национальном молодежном театре запланирована пресс-конференция, посвященная проведению в 2019 году праздничных мероприятий к 100-летию образования республики и 100-летию со дня рождения Мустая Карима.

Помимо этого, в молодежном театре пройдет выставка «Вековые параллели», которая будет работать до 26 ноября, а также состоится пленарное заседание с участием писателей, поэтов, ученых, учителей и общественно-политических деятелей.

Организатором проекта выступил Национальный литературный музей Республики Башкортостан при содействии Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Республики Башкортостан.