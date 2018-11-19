Усиление ветра и ночные заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели. Кроме того, Москва будет находиться в области повышенного атмосферного давления, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает 19 ноября «РИА Новости».

Он также отметил, что ожидается северо-западный ветер, который при усилении будет достигать 13 м/с, а средняя скорость составит от 5 до 10 м/с.

Существенных осадков в течение недели не ожидается, сохранится морось, отдельные снежинки или снежная крупа. Температура воздуха днем составит около нуля, ночами ожидаются незначительные заморозки.

В понедельник сообщалось, что в Москве и Подмосковье в течение недели ожидаются туманы и гололедица.