Прямой эфир
Сюжет:

Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Усиление ветра и ночные заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели. Кроме того, Москва будет находиться в области повышенного атмосферного давления, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает 19 ноября «РИА Новости».

Он также отметил, что ожидается северо-западный ветер, который при усилении будет достигать 13 м/с, а средняя скорость составит от 5 до 10 м/с.

Существенных осадков в течение недели не ожидается, сохранится морось, отдельные снежинки или снежная крупа. Температура воздуха днем составит около нуля, ночами ожидаются незначительные заморозки.

В понедельник сообщалось, что в Москве и Подмосковье в течение недели ожидаются туманы и гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики спрогнозировали наступление русской зимы
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017