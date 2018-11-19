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Улицы острова Канта выложат брусчаткой с одной из улиц Калининграда

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В Калининграде на благоустройство острова Канта передадут брусчатку, которую недавно сняли с улицы Баранова. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман.

По его словам, которые приводит «Калининград.Ru», работы начнутся в 2019 году. Деньги на облагораживание территории острова Канта поступят из регионального бюджета.

Ранее губернатор Антон Алиханов говорил, что в общей сложности на благоустройство острова будет выделено около 100 млн рублей. Большая их часть пойдет на проектирование мостов. Работами будет заниматься компания «Другая архитектура». Ей уже заплатили 600 тыс. рублей.

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