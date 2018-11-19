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Эксперт рассказал о странах — разработчиках ядов с добавлением алюминия

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Яды с добавлением алюминия разрабатывались и использовались зарубежными спецслужбами, а в СССР подобных веществ не было. Об этом агентству «РИА Новости» 19 ноября сообщил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Подобные яды разрабатывались на Западе — в СССР отравляющие вещества создавались больше на растительной основе», — отметил Никулин.

Ранее 19 ноября стало известно, что следствие рассматривает версию об отравлении юриста Сергея Магнитского и других возможных партнеров финансиста Уильяма Браудера диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия. По мнению Генпрокуратуры, их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

Смерть Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, который привел к принятию в США так называемого «акта Магнитского». Этим законом Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти юриста. Власти РФ отрицают все обвинения.

37-летний Магнитский скончался в СИЗО «Матросская Тишина» 16 ноября 2009 года, пробыв под стражей почти год. Большую часть своего заключения он провел в СИЗО «Бутырка». Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

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