Минобороны опубликовало видео полета Су-57 в небе над Сирией

Министерство обороны России показало видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57 в небе над Сирией. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале ведомства в понедельник, 19 ноября.

На кадрах видно, как два истребителя практически параллельно поднимаются в воздух и совершают полет. Также можно увидеть посадку самолета с использованием парашютно-тормозной системы.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Так, летчики на практике проверили летно-технические характеристики машины, а также интеллектуальный информационно-управляющий комплекс. Кроме того, была проверена работа всех бортовых систем. В том числе проверки проходили в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других усложняющих задачи факторов.

16 ноября летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы. Такая одежда во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.