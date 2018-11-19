Прямой эфир

Минобороны опубликовало видео полета Су-57 в небе над Сирией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России показало видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57 в небе над Сирией. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале ведомства в понедельник, 19 ноября.

На кадрах видно, как два истребителя практически параллельно поднимаются в воздух и совершают полет.  Также можно увидеть посадку самолета с использованием парашютно-тормозной системы.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Так, летчики на практике проверили летно-технические характеристики машины, а также интеллектуальный информационно-управляющий комплекс. Кроме того, была проверена работа всех бортовых систем. В том числе проверки проходили в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других усложняющих задачи факторов.

16 ноября летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы. Такая одежда во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны опубликовало ролик ко Дню ракетных войск и артиллерии
Минобороны РФ возложило на США ответственность за ситуацию в лагере «Рукбан»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017