Коммунальные службы борются с последствиями первого снегопада в Орле

В Орле прошел первый в сезоне снегопад. Последствия непогоды ликвидируют работники коммунальных служб. Всего на улицы города вывели 24 единицы спецтехники и 75 человек. Снег убирают со съездов, остановок и тротуаров.

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на городскую администрацию, только за субботу, 17 ноября, в Орле израсходовали 212 т песко-соляной смеси. Большая часть была высыпана на проезжую часть, остальную распылили в районе остановочных павильонов и около пешеходных переходов.

Восемь единиц техники продолжали работать и в ночь на 19 ноября. Сегодня уборка городских улиц продолжается. Синоптики предупреждают, что снег будет идти в Орле всю предстоящую неделю.

Ранее синоптики пообещали москвичам гололедицу и туман каждое утро вплоть до 25 ноября.