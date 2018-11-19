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Около 100 обрывов ЛЭП произошло в Ставрополе из-за ледяного дождя

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В Ставрополе зафиксировано 97 отключений электричества 18 ноября. Причиной стало падение деревьев и повреждение проводов во время ледяного дождя.

Погодная аномалия наблюдалась в городе с 16 но 18 ноября. Из-за падения веток и деревьев наблюдались обрывы проводов. Кроме того, зафиксировано три случая падения столбов, сообщает NewsTracker.

Аварийные бригады электриков были приведены в состояние повышенной готовности. Они принимали и реагировали на жалобы жителей в круглосуточном режиме.

Ранее синоптики предупредили москвичей о тумане и гололедице, которые будут сохраняться всю неделю до 25 ноября.

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