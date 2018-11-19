Семерых детей госпитализировали в Саратове с вирусным менингитом

В Саратове шесть школьников и воспитанник детского сада попали в больницы с диагнозом «вирусный менингит», госпитализированные дети учились в разных школах. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства образования области.

Школьники — ученики с первого по шестой класс. Пациенты проходят лечение в инфекционных больницах областного центра.

Из-за госпитализации детей занятия в школах и детсаду не приостанавливались, но проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

16 октября врачи отметили подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Карелии, где 58 человек госпитализированы с подозрением на серозный менингит.