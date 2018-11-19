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В Госдуме оценили новые вагоны РЖД

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Фото: РИА Новости
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Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев оценил в беседе с «Известиями» новые плацкартные вагоны РЖД. Модернизированный образец компания обещает представить на международной выставке «Транспорт России», которая пройдет в Москве с 20 по 22 ноября.

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«Жизнь покажет, но, на наш взгляд, новые вагоны выглядят удобными и красивыми, должно быть всё хорошо с эксплуатацией. Вагоны необходимо модернизировать, конечно, а старые списывать. Сейчас время другое, скорости другие, требования к транспорту другие, поэтому и вагоны должны быть совершенно другого качества, должны быть в первую очередь удобными для пассажиров», — заявил депутат.

По его словам, цены на билеты в связи с обновленным видом вагонов не должны вырасти, потому что тарифы утверждены  заранее и регулируются государством.

В свою очередь, эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге выразил сомнения в экономической целеообразности постройки продемонстрированных моделей вагонов.

«Практически это очень трудно реализуемый проект. Он потребует перестройки производственной базы, он очень фондоемок в обслуживании. При этом в РЖД очень большой парк плацкартных вагонов, которые еще не выработали свой срок службы. Такой плацкарт по корпоративной стоимости будет дороже купе»,  — заключил эксперт.

По его мнению, издержки от реализации этого проекта отразятся на ценах на железнодорожные услуги.

Ранее «РИА Новости» опубликовало снимки обновленных поездов. На появившихся изображениях видно, что пассажирские места выглядят как диваны с подголовниками. Кроме того, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую можно закрыть и получить полностью изолированное пространство.

Новый дизайн также предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов и освещение для каждого пассажирского места. В туалете оборудованы гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания младенцев.

В РЖД подлинность снимков подтвердили. Согласно сообщению пресс-службы компании, реновация вагонов намечена на 2019 год.

 

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