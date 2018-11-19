Звезда сериала «Клиника» намекнул на продолжение ситкома

Американский актер Зак Брафф, известный по роли врача Джона Дориана в комедийном сериале «Клиника», выложил 18 ноября в своем Twitter фотографию, на которой вместе с ним запечатлены остальные участники популярного ситкома.

«Сезон 10?» — написал Брафф в комментарии к фото. Как передает Regnum, актер и ранее намекал на возможный выход продолжения. Однако пока нет официальных подтверждений того, что сериал могут возродить.

Комедийно-драматический сериал «Клиника» впервые показали на канале NBC в 2001 году. Всего вышло девять сезонов, восьмой и девятый — в эфире телеканала ABC. Последняя серия появилась 17 марта 2010 года. «Клиника» получила множество наград, включая несколько премий «Эмми» в таких категориях, как «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер первого плана комедийного сериала» и др.

15 ноября американский журнал Time опубликовал рейтинг 10 лучших сериалов 2018 года. Возглавил список триллер «Убивая Еву». Он рассказывает о наемной убийце с русскими корнями, на которую охотится сотрудница британской разведки.