Почти 130 человек получили травмы в Новосибирске из-за гололеда

Все больше жителей Новосибирска жалуются на плохую уборку пешеходных зон от снега и льда. За неделю было допущено 128 гололедных травм. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров на оперативном совещании в областном правительстве, которое прошло в воскресенье, 18 ноября.

В ответ на сообщение заммэра губернатор Новосибирской области потребовал усилить работу по уборке тротуаров от снега и антигололедную обработку. Он также отметил, что количество звонков с жалобами от жителей административного центра очень большое и оно растет. Об этом пишет VN.ru.

Захаров пообещал принять меры и доложил о содержании улично-дорожной сети. Так, на сегодняшний день было использовано более 22,2 т песко-соляной смеси на посыпку дорог, вывезено свыше 46 тыс. кубометров снега. За последние сутки на улицы города вышли около 400 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске огромным спросом пользуются ботинки-ледорубы с выдвижными металлическими шипами. Эта обувь предназначена для восхождения на горные вершины, но горожане используют ее для передвижения по обледенелым улицам.