Прямой эфир

Власти Москвы обозначили сроки превращения монорельса в трамвайную линию

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект переоборудования монорельса в трамвайную линию подготовят в первом полугодии 2019 года, рассказал в понедельник, 19 ноября, заммэра Москвы Марат Хуснулин.

В ходе выступления на международном фестивале «Зодчество» он уточнил, что демонтажа монорельса не запланировано. Власти хотят запустить там трамвайную линию, и есть уже первые планы, передает ТАСС.

О реконструкции монорельса стало известно в 2017 году. В июле 2018 года сообщалось, что на месте монорельсовой дороги может появиться зона отдыха с висячими садами и бассейном. Однако в октябре Хуснуллин сообщил о планах запустить на монорельсе трамваи, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Поезда по монорельсу запустили в Москве в 2004 году, что помогло сократить время проезда от станции «Тимирязевская» до ВДНХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осенью власти Москвы решат судьбу монорельса
В мэрии Москвы анонсировали открытие канатной дороги в течение двух недель

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017