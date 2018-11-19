Власти Москвы обозначили сроки превращения монорельса в трамвайную линию

Проект переоборудования монорельса в трамвайную линию подготовят в первом полугодии 2019 года, рассказал в понедельник, 19 ноября, заммэра Москвы Марат Хуснулин.

В ходе выступления на международном фестивале «Зодчество» он уточнил, что демонтажа монорельса не запланировано. Власти хотят запустить там трамвайную линию, и есть уже первые планы, передает ТАСС.

О реконструкции монорельса стало известно в 2017 году. В июле 2018 года сообщалось, что на месте монорельсовой дороги может появиться зона отдыха с висячими садами и бассейном. Однако в октябре Хуснуллин сообщил о планах запустить на монорельсе трамваи, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Поезда по монорельсу запустили в Москве в 2004 году, что помогло сократить время проезда от станции «Тимирязевская» до ВДНХ.